Мамаева и Кокорина оставили в «Бутырке»

Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе судебного заседания жалобы адвокатов на продление ареста удовлетворены не были. Кокорин и Мамаев таким образом пробудут под стражей минимум до 8 февраля. Однако за ними остается право на обжалование вердикта суда.

5 декабря Тверской суд Москвы продлил арест футболистов. На заседании Кокорин и Мамаев частично признали свою вину.

Спортсмены — фигуранты трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». Они были заключены под стражу в московском СИЗО «Бутырка» еще в октябре. Первоначально срок ареста составлял два месяца.

8 октября футболисты учинили две драки в Москве. В первом случае их жертвой стал водитель телеведущей Ольги Ушаковой. Конфликт произошел на парковке гостиницы Пекин. Затем Кокорин и Мамаев избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина в одной из московских кофеен.

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