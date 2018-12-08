Кокорину и Мамаеву разрешат настрогать оливье к Новому году

Находящимся в московском СИЗО футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву разрешат приготовить салат оливье к новогоднему столу. Об этом газете «Комсомольская правда» рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

По его словам, если спортсмены изъявят такое желание, то картошку и морковь им могут передать родственники или друзья, колбасу, соленые огурцы, майонез и вареные яйца можно купить в интернет-магазине ФСИН. Единственным недоступным ингредиентом станет зеленый горошек — передавать в СИЗО продукты в железных банках нельзя.

Отварить овощи можно в тазу с помощью кипятильника, а порезать — с помощью безопасных ножей, которые на время выдаются подследственным сотрудниками изолятора, уточнил Мельников.

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О том, что Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО, стало известно 5 декабря. Тверской суд Москвы продлил арест футболистам, обвиняемым в побоях и хулиганстве, до 8 февраля. Спортсмены учинили две драки в Москве. Сперва они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем в кофейне напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

В октябре в СМИ распространились снимки, на которых участник банды Сергея Цапка Вячеслав Цеповяз обедает в колонии крабами, красной икрой и шашлыками. После их публикации в ведомстве провели служебную проверку, в ходе которой выявили нарушения правил внутреннего распорядка и уволили нескольких сотрудников.

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