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Член банды «цапков» обедал в колонии красной икрой и крабами

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Вячеслав Цеповяз

Семья осужденного члена банды «цапков» Вячеслава Цеповяза тратила на его содержание в колонии миллионы рублей, там мужчина питался красной икрой, крабами и прочими деликатесами. Об этом сообщила «Комсомольской правде» бывшая супруга Цеповяза Наталья Стришняя.

Издание опубликовало несколько снимков из амурской колонии, на которых Цеповяз позирует за трапезой: на столе перед ним морепродукты с соевым соусом, на другой фотографии — он же в арестантской форме с шашлыком.

«На содержание моего бывшего мужа в тюрьме уходило до трех миллионов рублей в год. Я ему перечисляла деньги, он звонил мне, присылал номера банковских карт. Там, в Амурской области, был посредник, через него он покупал продукты, вызывал к себе врача-стоматолога, которому платил приличные суммы. Просил и на зоновскую пасеку — купить пчел, новые ульи, он там ею занимался. Потом я узнала, что на зоне он влез в долги. Говорила с ним об этом, объясняла, что не могу больше отправлять ему такие суммы. Когда я отказывала в переводе, кричал в трубку, оскорблял», — рассказала Стришняя.

Женщина сообщила журналистам, что год назад развелась с Цеповязом, и теперь он из колонии пытается отсудить у нее семейный бизнес — предприятие «Слава Кубани». По ее словам, бывший супруг через адвоката пытается взыскать арендную плату за земли в размере почти 10 миллионов рублей и просит наложить на компанию арест.

«Бывший муж, видимо, уверен, что заплатив кому-то, он окажется на свободе. У меня арестовали все земли, мне по судам бегать надо. И предприятие каким-то образом сохранить, 350 человек могут остаться без работы», — отметила женщина.

Вячеслав Цеповяз — один из подельников главаря банды Сергея Цапка, которая действовала в станице Кущевской Краснодарского края в 1990-2000-х годах. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четырех детей. Убийство получило широкую огласку, после чего в Кущевской была проведена масштабная антикриминальная кампания, в ходе которой были раскрыты и другие преступления банды.

Лидеры банды — Сергей Цапок, Владимир Алексеев и Игорь Черных были приговорены к пожизненному заключению. Дядю Сергея, Николая Цапка-старшего, и Владимира Цеповяза приговорили к 20 годам (позже Верховный суд сократил ему срок до 19 лет 10 месяцев лишения свободы), а Владимира Запорожца к 19 годам заключения. Также была осуждена мать Сергея Цапка, которая признана виновной в мошенничестве. В сентябре текущего года женщину освободили досрочно.

Сергей Цапок скончался в ночь на 7 июля 2014 года в медчасти краснодарского изолятора. По предварительным данным, причиной смерти стала закупорка легочной артерии после отрыва тромба. За два дня до его смерти в том же СИЗО совершил самоубийство Игорь Черных.

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