Мать лидера банды «цапков» досрочно освободилась из колонии

Мать лидера преступной группировки Надежда Цапок досрочно освободилась из колонии. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным источника издания, в августе 2017 года апелляция отказала Надежде Цапок в условно-досрочном освобождении, указав, что путем частичного сложения сроков по нескольким приговорам ей было назначено наказание в виде лишения свободы на семь с половиной лет, то есть, до 17 февраля 2019 года.

Материалы по теме У Цапков есть глаза Из бандитов они превратились в маньяков. Не щадили ни женщин, ни детей

Однако в сентябре 2018 года суд сократил этот срок на пять месяцев по новой норме, которая приравнивает день пребывания в изоляторе к полутора дням в колонии. Надежда Цапок вышла на свободу и вернулась в станицу Кущевскую.

В июле 2016 года суд в Краснодаре приговорил Надежду Цапок к 7,5 годам заключения в колонии общего режима за мошенничество с земельными участками. Ранее она уже была дважды судима за еще одно подобное хищение и незаконное получение государственных субсидий.

Надежда Цапок — мать Сергея Цапка, лидера банды «цапков», действовавшей до 2010 года в станице Кущевской Краснодарского края. Банда была создана в начале 1990-х годов его дядей Николаем Цапком-старшим и занималась вымогательством у местных фермеров и предпринимателей.

«Цапки» получили широкую известность после убийства 12 человек (в том числе четверых детей), совершенного 4 ноября 2010 года. Вслед за этим банда была разгромлена, а ее лидеры осуждены на длительные сроки заключения. Сергея Цапка в ноябре 2013 года приговорили к пожизненному заключению. В начале июля 2014 года он скончался от инсульта в медчасти краснодарского изолятора.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!