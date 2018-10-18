Кокорину и Мамаеву предъявили новые обвинения

В Главное следственное управление ГУ МВД по Москве в четверг, 18 октября, было передано третье уголовное дело, в котором фигурируют братья Александр и Кирилл Кокорины и Павел Мамаев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка.

Речь идет о причинении телесных повреждений гражданину в кафе на Большой Никитской улице 8 октября, уточнили в ГУ МВД. До сегодняшнего дня этот эпизод расследовал отдел дознания территориального отдела МВД. По данным «Ленты.ру», речь идет об избиении генерального директора «НАМИ» Сергея Гайсина — дела по инциденту с Денисом Паком и водителем Ольги Ушаковой были переданы в ГСУ ранее.

«Все материалы сегодня же соединены в одно производство. Александру Кокорину, Павлу Мамаеву и их соучастнику предъявлены обвинения в совершении двух преступлений по статье "Побои" и одного преступления по статье "Хулиганство". Кириллу Кокорину вменены три преступления по статье "побои" и одно преступление по статье "Хулиганство"», — сообщил официальный представитель столичного главка МВД Юрий Титов.

В полиции не называют имя четвертого обвиняемого. Как ранее сообщили «Ленте.ру» в Мосгорсуде, это 32-летний Александр Протасовицкий, также бывший футболист. В пятницу, 19 октября, Мосгорсуд будет рассматривать апелляцию всех обвиняемых на избрание меры пресечения: защита считает взятие под стражу излишне строгой мерой и просит отпустить всех фигурантов под залог или домашний арест.

Таким образом, в настоящее время обвинения в побоях за нападение на Дениса Пака и Сергея Гайсина предъявлены братьям Кокориным, Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому. В свою очередь, по нападению на водителя Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин» обвинения в хулиганстве также предъявлены всем четверым фигурантам. Однако Кирилла Кокорина обвиняют еще в одном эпизоде по статье 116 УК РФ («Побои»), подробности которого неизвестны.

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