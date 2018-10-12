По делу Мамаева и Кокорина арестован еще один футболист

В пятницу Тверской суд Москвы санкционировал арест четвертого участника подозреваемого по делу Мамаева-Кокорина, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда. Речь идет про Александра Протасовицкого.

По версии следствия, он принимал активное участие в обоих инцидентах, и так же задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Хулиганство»

Под стражу Протасовицкий взят до 8 декабря — так же как и братья Кокорины и Мамаев, уточнили в суде

По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, арестованный — футболист, игравший за подмосковные команды, но в 2014 году завершивший свою карьеру.

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