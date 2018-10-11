Следствие потребует арестовать Кокорина и Мамаева

Следователи потребуют заключить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева под стражу на два месяца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Сегодня, после проведения ряда следственных действий в рамках расследования уголовного дела, следствие планирует выйти с ходатайством в суд об избрании братьям Кокориным и Павлу Мамаеву меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Заседание суда началось в 18:00 по московскому времени.

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10 октября Кокорин и Мамаев прибыли на допрос в полицию. Оба игрока стали фигурантами уголовных дел, возбужденных по статье о хулиганстве. Дела ведутся параллельно. Футболисты были разведены по отдельным камерам. Кокорин 11 октября рассказал, что один из следователей во время допроса назвал их мразями.

Кроме того, установлены личности трех соучастников преступлений. Одним из них оказался младший брат Кокорина 19-летний Кирилл Кокорин. Он также был задержан сотрудниками полиции.

8 октября футболисты стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. В первом случае от их рук пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Мужчину избили на парковке у гостиницы «Пекин». В тот же день футболисты напали на директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и руководителя государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина. Это произошло в кофейне на Большой Никитской улице.

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