Кокорина задержали вслед за Мамаевым

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин задержан на 48 часов в рамках уголовного дела о хулиганстве, сообщает ТАСС.
«Он, как и Павел Мамаев, в настоящее время задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие планирует уже завтра ходатайствовать о мере пресечения», — приводит агентство слова своего источника.
Он также отметил, что Кокорина могут посадить под арест или под домашний арест.
Ранее 10 октября на 48 часов был задержан игрок «Краснодара» Павел Мамаев. Он, как и Кокорин, проходит по делу о хулиганстве. Полузащитник находится в статусе подозреваемого.
8 октября футболисты стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем чиновников в кофейне на Большой Никитской улице. Ими оказались директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин. Обе драки попали на видео.