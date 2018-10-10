Кокорина задержали вслед за Мамаевым

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин задержан на 48 часов в рамках уголовного дела о хулиганстве, сообщает ТАСС.

«Он, как и Павел Мамаев, в настоящее время задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие планирует уже завтра ходатайствовать о мере пресечения», — приводит агентство слова своего источника.

Он также отметил, что Кокорина могут посадить под арест или под домашний арест.

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Ранее 10 октября на 48 часов был задержан игрок «Краснодара» Павел Мамаев. Он, как и Кокорин, проходит по делу о хулиганстве. Полузащитник находится в статусе подозреваемого.

8 октября футболисты стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем чиновников в кофейне на Большой Никитской улице. Ими оказались директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин. Обе драки попали на видео.

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