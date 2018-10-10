Кокорин пришел в полицию

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин явился на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«В настоящее время с ним работают следователи», — заявили в МВД.

Футболист до 18:00 среды, 10 октября, должен был прибыть в полицию, однако не сделал этого. Полиция начала процедуру объявления Кокорина в розыск. При этом адвокат игрока Умалат Сайгитов рассказал, что просил перенести допрос своего подзащитного, потому что тот не успевал приехать в отделение. По его словам, следователь так и не ответил.

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На него и на игрока «Краснодара» Павла Мамаева было заведено уголовное дело о хулиганстве, в настоящий момент второй фигурант находится на допросе. Утром 8 октября футболисты стали участниками двух драк в Москве. Сначала они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем чиновников в кофейне на Большой Никитской улице. Ими оказались директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин.

Обе драки попали на камеры видеонаблюдения. По факту произошедшего возбуждены два уголовных дела о побоях. «Зенит» и «Краснодар» выразили готовность наказать своих футболистов.

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