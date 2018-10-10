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Кокорин описал свои дела двумя словами

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Российский пранкер Vovan222prank связался с футболистом петербургского «Зенита» Александром Кокориным, подозреваемым в нападении на трех человек. Аудиозапись разговора доступна на YouTube-канале пранкера.

Кокорин посчитал, что с ним связался вице-премьер Виталий Мутко. В ответ на вопрос, как у него обстоят дела, спортсмен ответил: «Сижу ровно».

8 октября Кокорин в компании футболиста «Краснодара» Павла Мамаева и других лиц напал на трех человек. Первой жертвой футболистов стал водитель Первого канала Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин».

Затем от рук спортсменов пострадали директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин. Оба нападения попали в объективы камер наблюдения. По факту драк возбуждены уголовные дела.

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