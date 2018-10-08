Появилось видео избиения чиновника Кокориным и Мамаевым

В сети появилось видео, где запечатлено нападение российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на чиновников в московской кофейне. Видео опубликовано в Telegram-канале Mash.
На видео можно наблюдать, как человек в капюшоне атакует стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака. После этого лицо нападавшего попадает в кадр, в нем можно узнать именно форварда «Зенита» Кокорина. Позже в дело вмешивается и Мамаев.
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