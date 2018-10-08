Российский футбол отреагировал на избиение чиновников Кокориным и Мамаевым

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин заявил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в настоящий момент не являются футболистами национальной сборной, поэтому к ним не могут быть применены какие-либо санкции за избиение чиновников в Москве. Слова функционера приводит «Чемпионат.com».

«Контракты игроков сборной и РФС предусматривают очень жесткие санкции, если нарушается режим и наносится урон имиджу футбола. Кокорин и Мамаев не в сборной и сейчас не имеют к ней никакого отношения. Наша команда ведет подготовку к ближайшим матчам со Швецией и Турцией в здоровой атмосфере. Не могу представить, чтобы люди, дарившие нам праздник на чемпионате мира, позволили себе подобное», — заявил Анохин.

Ранее 8 октября сообщалось, что Кокорин и Мамаев избили директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака. Инцидент произошел в одной из кофеен в центре Москвы. По описанию свидетелей, спортсмены были в неадекватном состоянии. Они сбежали с места до прибытия полиции.

Позднее выяснилось, что в драке с Кокориным и Мамаевым пострадал еще один чиновник — директор Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института Сергей Гайсин. Он вместе с Паком находится в больнице.

Кокорин и Мамаев не попали в состав сборной России на матчи Лиги наций со Швецией и Турцией. Первый в настоящий момент выступает за «Зенит», второй — за «Краснодар».

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