Названы сменщики Акинфеева в сборной

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов определился с составом команды на октябрьские матчи Лиги наций со Швецией и Турцией. Список игроков опубликован на сайте Российского футбольного союза (РФС) в понедельник, 1 октября.

На место завершившего карьеру в сборной Игоря Акинфеева будут претендовать три голкипера: Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит») и Антон Шунин («Динамо»).

Список вызванных в сборную полевых игроков выглядит следующим образом.

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба — «Рубин»), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба — «Зенит»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов («Рубин»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба — «Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»).

Матч против сборной Швеции пройдет в Калининграде 11 октября, с Турцией подопечные Черчесова встретятся в Сочи 14 октября. Сборная России уже провела один матч Лиги наций, обыграв турков со счетом 2:1.

Ранее 1 октября Акинфеев объявил о завершении выступлений за сборную России. В активе 32-летнего голкипера 111 матчей за национальную команду, вместе с которой он выигрывал бронзу Евро-2008 и вышел в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.

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