Россия обыграла Турцию в матче Лиги наций

Сборная России по футболу обыграла команду Турции в матче первого тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча, прошедшая на стадионе «Шенол Гюнеш» в турецком Трабзоне, завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей. У россиян голами отметились Денис Черышев (14-я минута) и Артем Дзюба (49). У хозяев поля на 41-й минуте отличился защитник Сердар Азиз (41).

Ворота россиян защищал Андрей Лунев. Он заменил капитана команды Игоря Акинфеева, который проходит плановое медобследование. Капитанскую повязку надел Дзюба.

10 сентября россияне проведут контрольную встречу с Чехией. Игра пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена».

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