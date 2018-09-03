Назван новый капитан сборной России по футболу

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что капитаном команды в сентябрьских матчах вместо вратаря Игоря Акинфеева будет нападающий Артем Дзюба. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Подготовка сборной России к ближайшим матчам будет проходить с 3 по 5 сентября, после чего национальная команда отправится в Турцию.

7 сентября в Трабзоне состоится матч группового этапа Лиги наций между сборными Турции и России. 10 сентября россияне проведут контрольную встречу с Чехией. Игра пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена».

27 августа был объявлен состав национальной команды на ближайшие матчи. Акинфеев не был вызван в сборную. По словам Черечесова, в это время вратарю необходимо будет пройти медицинский осмотр в Германии.

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