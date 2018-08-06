Черчесов сравнил Акинфеева с Яшиным

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сравнил игру вратаря Игоря Акинфеева на чемпионате мира-2018 с выступлениями бывшего голкипера сборной СССР Льва Яшина. Интервью со специалистом опубликовано на YouTube-канале телеканала «Россия 1».

«У нас Акинфеев провел чемпионат мира так же великолепно, как в свое время Яшин. Есть Головин, Дзюба, Самедов, Игнашевич — только пример с них можно брать. Эйфория у нас в стране или бум — как хотите, так и называйте. Самое главное, чтобы у нас в команде его не было и чтобы мы дальше оставались на грешной футбольной поляне. Ни в какой космос нам нельзя улетать», — заявил Черчесов.

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На чемпионате мира команда под его руководством дошла до четвертьфинала, где по пенальти уступила сборной Хорватии. Акинфеев провел все пять игр на турнире, пропустив семь мячей. Во встрече 1/8 финала с Испанией голкипер отразил два удара в серии послематчевых пенальти и принес сборной России победу.

Яшин — олимпийский чемпион, чемпион Европы в составе сборной СССР. Он играл на трех чемпионатах мира: в 1958 году в Швеции, в 1962 году в Чили и в 1966 году в Англии, где он вместе с командой занял четвертое место.

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