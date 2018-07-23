Названы суммы выплат российским клубам за участие их игроков на ЧМ

Российские футбольные клубы получат от Международной федерации футбола (ФИФА) компенсации за участие игроков в чемпионате мира 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс».
На первом месте по компенсациям оказался петербургский «Зенит» с 1,979 миллиона долларов. Наибольшее количество игроков российской сборной — из него. Это Артем Дзюба, Андрей Лунев, Игорь Смольников, Александр Ерохин, Далер Кузяев и Юрий Жирков, завершивший карьеру после ЧМ. В составе клуба также представлены футболисты других сборных: серб Бранислав Иванович, бельгиец Аксель Витсель и бразилец Жулиано. Двое последних уже покинули клуб, однако согласно правилам ФИФА «Зенит» все равно должен получить за них частичные компенсации.
На втором месте — «Локомотив» с 1,753 миллиона долларов. От железнодрожников на ЧМ выступали — Антон и Алексей Миранчуки и четверо легионеров — перуанец Фарфан, португалец Фернандеш, хорват Ведран Чорлука и поляк Мацей Рыбус.
На третьем месте — ЦСКА, который может получить 1,663 миллиона долларов. В его составе пятеро игроков сборной — Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Марио Фернандес, Александр Головин и Алан Дзагоев. Также во время ЧМ в клуб перешел исландец Хердур Магнуссон.
Сборная России дошла до четвертьфинальной стадии чемпионата мира, где уступила команде Хорватии в послематчевой серии пенальти — 3:4.