Названы суммы выплат российским клубам за участие их игроков на ЧМ

Российские футбольные клубы получат от Международной федерации футбола (ФИФА) компенсации за участие игроков в чемпионате мира 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

На первом месте по компенсациям оказался петербургский «Зенит» с 1,979 миллиона долларов. Наибольшее количество игроков российской сборной — из него. Это Артем Дзюба, Андрей Лунев, Игорь Смольников, Александр Ерохин, Далер Кузяев и Юрий Жирков, завершивший карьеру после ЧМ. В составе клуба также представлены футболисты других сборных: серб Бранислав Иванович, бельгиец Аксель Витсель и бразилец Жулиано. Двое последних уже покинули клуб, однако согласно правилам ФИФА «Зенит» все равно должен получить за них частичные компенсации.

Материалы по теме Спасибо, ребята Россия проиграла хорватам по пенальти. За эту команду никому не стыдно

На втором месте — «Локомотив» с 1,753 миллиона долларов. От железнодрожников на ЧМ выступали — Антон и Алексей Миранчуки и четверо легионеров — перуанец Фарфан, португалец Фернандеш, хорват Ведран Чорлука и поляк Мацей Рыбус.

На третьем месте — ЦСКА, который может получить 1,663 миллиона долларов. В его составе пятеро игроков сборной — Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Марио Фернандес, Александр Головин и Алан Дзагоев. Также во время ЧМ в клуб перешел исландец Хердур Магнуссон.

Сборная России дошла до четвертьфинальной стадии чемпионата мира, где уступила команде Хорватии в послематчевой серии пенальти — 3:4.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!