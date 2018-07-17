Чемпионство сборной Франции принесло китайцам миллионные убытки

Победа сборной Франции на чемпионате мира по футболу принесла потери в размере 29 миллионов юаней (около 4,3 миллиона долларов) их китайскому спонсору — производителю кухонной техники Vatti. Об этом сообщает SCMP.

По информации издания, Vatti в начале июня запустила рекламу с участием французских футболистов, пообещав в случае их победы на ЧМ возместить полную стоимость в 4999 юаней (747 долларов) «Набора чемпионата» тем, кто приобрел определенный товар c 1 июня по 3 июля.

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Китайские СМИ отмечают, что общая сумма выплат клиентам, купившим рекламный набор в обозначенный период, составит 79 миллионов юаней (11,8 миллиона долларов). Непосредственно компания вернет покупателям 29 миллионов юаней за интернет покупки, остальные 50 миллионов юаней (7,4 миллиона долларов) будут возвращать региональные дистрибьюторы за покупки в обычных магазинах.

В компании заявили, что потери от выплат составят 10 процентов от суммы продаж во время чемпионата мира.

Французы победили сборную Хорватии в финальном матче, который прошел 15 июля в «Лужниках» и завершился со счетом 4:2.

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