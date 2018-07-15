Футболисты сборной Франции сорвали пресс-конференцию тренера

Василий Конов / Twitter

Футболисты сборной Франции ворвались на послематчевую пресс-конференцию главного тренера Дидье Дешама после победы над Хорватией в финале чемпионата мира-2018. Видео опубликовал в Twitter-аккаунте спортивный журналист Василий Конов.

Футболисты отпраздновали победу прямо во время мероприятия. Защитник Бенджамен Менди, в частности, забрался на стол, за которым сидел Дешам, и облил наставника водой.

Французы переиграли хорватов в финальном матче чемпионата мира-2018. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу команды Дешама.

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