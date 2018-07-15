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Путин рассказал о видимых из окон Кремля фанатах

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Президент Владимир Путин поделился впечатлениями от проведенного в России чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы можем гордиться тем, как мы организовали этот турнир. Мы делали это и для наших болельщиков, и для российских любителей спорта, и для всех любителей спорта во всем мире. И у нас получилось, получилось во всех аспектах этого грандиозного события», — сказал он.

Отвечая на вопрос, удалось ли ему увидеть атмосферу в фан-зоне на Никольской улице и на Красной площади в Москве, Путин заметил, что это было «заметно даже из окон Кремля». Он посетовал на то, что непосредственно погрузиться в эту атмосферу он не смог, «хотя, конечно, в курсе всего, что происходило».

Путин поблагодарил всех причастных — от болельщиков до волонтеров — за «то отношение, которое они вдохнули во все это мероприятие. Бывают болельщики эмоциональные, но, как оказалось, это еще и очень ответственные люди. Я даже удивился», — заявил президент.

Ранее, 15 июля сборная Франции стала чемпионом мира. Команда одержала победу над хорватами в финальном матче мундиаля со счетом 4:2.

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LEIPZIG, GERMANY - JUNE 11: Gothic rock music enthusiasts make a break during the annual Wave Gotik music festival on June 11, 2011 in Leipzig, Germany. The festival began in the 1990s and has since grown into one of the biggest gatherings of Goth scene followers in Europe with around 20,000 participants. Many of those attending wear elaborate outfits and make-up for which they require hours of painstaking preparation and that also show a departure from the traditional black of the Goth scene. Punk remains a strong influence in todays Goth style as witnessed in Leipzig, but newer trends, with names like Cybergoth and Steampunk, have emerged that blend bold colors, Victorian fashion elegance and 19th and 20th century factory accessories into a look reminiscent of a mutated Venetian carnival. The five-day festival includes performances by around 200 bands. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)Дети смерти
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