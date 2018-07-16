Француз стал чемпионом мира без единого матча за сборную

Вратарь сборной Франции Альфонс Ареоля стал чемпионом мира, не проведя ни одного матча в составе команды. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен не провел ни минуты на мундиале, более того, до старта турнира он не успел дебютировать за сборную. Также на поле в матчах чемпионата мира не выходил защитник Адиль Рами, однако у него в активе 35 игр в майке сборной Франции.

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Французы победили сборную Хорватии в финальном матче, который прошел 15 июля в «Лужниках» и завершился со счетом 4:2. Команда выиграла мундиаль во второй раз в истории — впервые «трехцветные» взяли кубок в 1998 году.

Обладателями бронзовых медалей стали бельгийцы, которые обыграли Англию — 2:0.

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