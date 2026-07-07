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10:17, 7 июля 2026Мир

Трамп приедет на саммит НАТО ради друга

CNN: Трамп согласился приехать на саммит НАТО ради Эрдогана
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп приедет на саммит НАТО, чтобы не обидеть президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает CNN.

«На встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в прошлом месяце Трамп заявил, что едет только потому, что саммит проходит в столице Турции и его принимает президент Реджеп Тайип Эрдоган, которого он считает своим другом», — следует из публикации.

Как отмечает издание со ссылкой на неназванный источник, Трампу и его команде в частном порядке дали понять, что отказ от участия в саммите, несмотря на доводы американского лидера, был бы проявлением неуважения к Эрдогану.

Причиной вероятного отказа Трампа от поездки в Анкару, по мнению CNN, могла стать «недостаточная поддержка» НАТО со стороны Европы, отразившаяся в нежелании ряда европейских государств оказать помощь США во время проведения операции в Иране.

Ранее стало известно о планах Европы «купить» благосклонность Дональда Трампа новыми оборонными соглашениями. Европейские чиновники подчеркнули, что хотят превратить повестку саммита НАТО в Анкаре в вопрос по «зарабатыванию денег», чтобы Трамп не возмущался недостаточными расходами стран альянса на оборону.

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