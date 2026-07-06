На Западе раскрыли желание «купить» Трампа

Европа хочет «купить» благосклонность президента США Дональда Трампа новыми соглашениями по покупке американского оружия. Об этом пишет издание Welt со ссылкой на источники.
«Генеральный секретарь [НАТО Марк Рютте] хочет превратить саммит в площадку для заключения сделок, на которой компании смогут объявить о своем сотрудничестве», — приводит издание слова одного дипломата.
Европейские чиновники также подчеркнули, что хотят превратить повестку саммита НАТО в Анкаре в вопрос по «зарабатыванию денег», чтобы Трамп не возмущался недостаточными расходами стран альянса на оборону.
Ранее Трамп заявил, что провел «очень хороший разговор» с российским лидером Владимиром Путиным. Американский лидер добавил, что урегулирование украинского кризиса «ближе, чем кажется», и он планирует поднять этот вопрос на саммите НАТО. Состоится встреча военного блока в столице Турции Анкаре с 8 по 9 июля.