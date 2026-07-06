На Западе раскрыли желание «купить» Трампа

Welt: Европа хочет купить благосклонность Трампа соглашениями по покупке оружия

Европа хочет «купить» благосклонность президента США Дональда Трампа новыми соглашениями по покупке американского оружия. Об этом пишет издание Welt со ссылкой на источники.

«Генеральный секретарь [НАТО Марк Рютте] хочет превратить саммит в площадку для заключения сделок, на которой компании смогут объявить о своем сотрудничестве», — приводит издание слова одного дипломата.

Европейские чиновники также подчеркнули, что хотят превратить повестку саммита НАТО в Анкаре в вопрос по «зарабатыванию денег», чтобы Трамп не возмущался недостаточными расходами стран альянса на оборону.

Ранее Трамп заявил, что провел «очень хороший разговор» с российским лидером Владимиром Путиным. Американский лидер добавил, что урегулирование украинского кризиса «ближе, чем кажется», и он планирует поднять этот вопрос на саммите НАТО. Состоится встреча военного блока в столице Турции Анкаре с 8 по 9 июля.