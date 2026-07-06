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Мир
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17:23, 6 июля 2026Мир

Трамп прокомментировал разговор с Путиным и высказался об Украине

Трамп заявил об очень хорошем разговоре с Путиным
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Alex Wong / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел «очень хороший разговор» с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Reuters.

«У меня состоялся очень хороший разговор [с Путиным]», — сказал политик в Овальном кабинете Белого дома, отвечая на вопросы журналистов.

При этом Трамп добавил, что урегулирование украинского кризиса «ближе, чем кажется», и он планирует поднять этот вопрос на саммите НАТО. Состоится встреча военного блока в столице Турции Анкаре с 8 по 9 июля.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США занимают заметно отстраненную позицию по урегулированию конфликта на Украине. Однако он предупредил, что противники мирного урегулирования украинского конфликта пытаются воспользоваться отстраненной позицией Вашингтона в этом вопросе. Дипломат подчеркнул, что Москва не отказывается от предложений американской стороны по урегулированию на Украине.

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