Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:09, 7 июля 2026Интернет и СМИ

Известная российская блогерша отказалась ходить в общественные бани и объяснила причину

Блогерша Мурашкина заявила, что перестала ходить в общественные бани из-за узнаваемости
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Известная российская блогерша Карина Мурашкина рассказала, что перестала ходить в общественные бани и объяснила причину своего решения. Подробности она раскрыла в интервью журналистке Светлане Бондарчук, доступном на YouTube.

«Стою голая в спортзале, мажусь кремом. Девушка сзади меня стоит и говорит: "О, я вас узнала!" А я голая стою, мажусь [и говорю ей]: "Супер". И в бане у меня такое было. Больше я не хожу в общественные бани», — пожаловалась блогерша. Она призналась, что после таких встреч с поклонниками чувствовала себя некомфортно.

Мурашкина добавила, что при этом она всегда любила бани и раньше часто их посещала.

Ранее телеведущий Марк Бартон рассказал, как за ним и его друзьями в бане следила женщина. Он уточнил, что все мужчины в этот момент были без одежды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Буданов предложил максимальную эскалацию конфликта с Россией

    18-летний юноша похитил школьницу ради женитьбы на ней

    В Windows заметили загадочное белое окно в Windows

    Неизвестные с арматурой перевернули дом пенсионера в поиске двух пропавших юных россиянок

    Трамп приедет на саммит НАТО ради друга

    Конфуз дочери Моники Беллуччи в откровенном наряде на показе обсудили

    Известная российская блогерша отказалась ходить в общественные бани и объяснила причину

    Москвич захотел впечатлить подруг и сломал член

    Россияне признались во лжи близким по поводу одной детали в отпуске

    Джордж Клуни получит награду за выдающийся вклад в кинематограф

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok