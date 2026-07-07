Известная российская блогерша отказалась ходить в общественные бани и объяснила причину

Блогерша Мурашкина заявила, что перестала ходить в общественные бани из-за узнаваемости

Известная российская блогерша Карина Мурашкина рассказала, что перестала ходить в общественные бани и объяснила причину своего решения. Подробности она раскрыла в интервью журналистке Светлане Бондарчук, доступном на YouTube.

«Стою голая в спортзале, мажусь кремом. Девушка сзади меня стоит и говорит: "О, я вас узнала!" А я голая стою, мажусь [и говорю ей]: "Супер". И в бане у меня такое было. Больше я не хожу в общественные бани», — пожаловалась блогерша. Она призналась, что после таких встреч с поклонниками чувствовала себя некомфортно.

Мурашкина добавила, что при этом она всегда любила бани и раньше часто их посещала.

Ранее телеведущий Марк Бартон рассказал, как за ним и его друзьями в бане следила женщина. Он уточнил, что все мужчины в этот момент были без одежды.