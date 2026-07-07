Джордж Клуни получит почетного «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале

Голливудский актер Джордж Клуни в рамках 83-го Венецианского фестиваля получит «Золотого льва» за выдающийся вклад в кинематограф. Об этом пишет Variety.

Организаторы отметят достижения Клуни как актера, режиссера и продюсера. В официальном заявлении они подчеркнули, что Джордж с одинаковым профессионализмом проявил себя в разных жанрах: военной драме «Три короля», триллере «Сириана», криминальной картине «Майкл Клейтон», комедиях «Одиннадцать друзей Оушена» и «О где же ты, брат?», фантастике «Солярис» и «Гравитация».

«В каждом из этих фильмов он подбирал нужный тон, оставаясь верным себе: ироничным и меланхоличным, увлекательным и размышляющим, блестящим и способным на неожиданные глубины», — сказано в публикации.

Клуни, в свою очередь, назвал Венецианский киносмотр своим любимым и добавил, что подобная награда — большая честь для него. «Вероятно, это значит, что я старею, но я с этим соглашусь», — добавил актер.

Ранее директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг объявил Джорджа Клуни военным преступником из-за его критики в адрес президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что актер совершает преступления «своими ужасными фильмами и отвратительной игрой».