Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:05, 7 июля 2026Культура

Джордж Клуни получит награду за выдающийся вклад в кинематограф

Джордж Клуни получит почетного «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале
Ольга Коровина

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Голливудский актер Джордж Клуни в рамках 83-го Венецианского фестиваля получит «Золотого льва» за выдающийся вклад в кинематограф. Об этом пишет Variety.

Организаторы отметят достижения Клуни как актера, режиссера и продюсера. В официальном заявлении они подчеркнули, что Джордж с одинаковым профессионализмом проявил себя в разных жанрах: военной драме «Три короля», триллере «Сириана», криминальной картине «Майкл Клейтон», комедиях «Одиннадцать друзей Оушена» и «О где же ты, брат?», фантастике «Солярис» и «Гравитация».

«В каждом из этих фильмов он подбирал нужный тон, оставаясь верным себе: ироничным и меланхоличным, увлекательным и размышляющим, блестящим и способным на неожиданные глубины», — сказано в публикации.

Клуни, в свою очередь, назвал Венецианский киносмотр своим любимым и добавил, что подобная награда — большая честь для него. «Вероятно, это значит, что я старею, но я с этим соглашусь», — добавил актер.

Ранее директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг объявил Джорджа Клуни военным преступником из-за его критики в адрес президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что актер совершает преступления «своими ужасными фильмами и отвратительной игрой».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Буданов предложил максимальную эскалацию конфликта с Россией

    18-летний юноша похитил школьницу ради женитьбы на ней

    В Windows заметили загадочное белое окно в Windows

    Неизвестные с арматурой перевернули дом пенсионера в поиске двух пропавших юных россиянок

    Трамп приедет на саммит НАТО ради друга

    Конфуз дочери Моники Беллуччи в откровенном наряде на показе обсудили

    Известная российская блогерша отказалась ходить в общественные бани и объяснила причину

    Москвич захотел впечатлить подруг и сломал член

    Россияне признались во лжи близким по поводу одной детали в отпуске

    Джордж Клуни получит награду за выдающийся вклад в кинематограф

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok