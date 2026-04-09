Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:57, 9 апреля 2026Мир

Джорджа Клуни объявили военным преступником

Белый дом назвал актера Клуни военным преступником из-за критики в адрес Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг объявил американского актера Джорджа Клуни военным преступником из-за его критики в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом сам чиновник сообщил на своей странице в соцсети Х.

«Единственный человек, совершающий "военные преступления", – это Джордж Клуни — своими ужасными фильмами и отвратительной актерской игрой», — написал он.

Ранее Трамп раскритиковал получение гражданства Франции актером Джорджем Клуни и его семьей, написав в соцсетях, что семейная чета Клуни — «два худших политических прогнозиста всех времен», и что Франция «находится в эпицентре серьезной проблемы с преступностью из-за их абсолютно пугающего отношения к иммиграции».

Перепалка между актером и нынешним американским лидером началась еще в 2017 году. Клуни тогда высмеял Трампа, назвав его «элитой Голливуда».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok