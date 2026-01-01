Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:38, 1 января 2026Мир

Трамп отреагировал на получение Джорджем Клуни гражданства Франции

Трамп раскритиковал получение Клуни гражданства Франции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал получение гражданства Франции актером Джорджем Клуни и его семьей. Он опубликовал свою реакцию на странице в Truth Social.

«Джордж и Амаль Клуни, два худших политических прогнозиста всех времен, официально стали гражданами Франции, которая, к сожалению, находится в эпицентре серьезной проблемы с преступностью из-за их абсолютно пугающего отношения к иммиграции», — заявил американский лидер.

Ранее стало известно, что Джордж Клуни вместе с женой и двумя детьми получили французское гражданство. Семья в 2021 году приобрела на юге Франции винодельческое поместье Domaine de Canadel. А в начале декабря текущего года Клуни заявил, что именно во Франции он вместе с семьей чувствует себя счастливее всего. Нравится не только культура, но и язык.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине подсчитали количество прилетевших за год дронов и авиабомб

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Трамп отреагировал на получение Джорджем Клуни гражданства Франции

    Компания Трампа выпустит новую криптовалюту

    В России изменятся правила выезда детей в некоторые страны

    Зеленский рассказал о желании Украины

    В Китае удивились необычному жесту Путина перед Новым годом

    Зеленский высказался о «градусе» в отношениях с США

    Еще две страны перестали признавать российские паспорта без биометрии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok