Трамп отреагировал на получение Джорджем Клуни гражданства Франции

Трамп раскритиковал получение Клуни гражданства Франции

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал получение гражданства Франции актером Джорджем Клуни и его семьей. Он опубликовал свою реакцию на странице в Truth Social.

«Джордж и Амаль Клуни, два худших политических прогнозиста всех времен, официально стали гражданами Франции, которая, к сожалению, находится в эпицентре серьезной проблемы с преступностью из-за их абсолютно пугающего отношения к иммиграции», — заявил американский лидер.

Ранее стало известно, что Джордж Клуни вместе с женой и двумя детьми получили французское гражданство. Семья в 2021 году приобрела на юге Франции винодельческое поместье Domaine de Canadel. А в начале декабря текущего года Клуни заявил, что именно во Франции он вместе с семьей чувствует себя счастливее всего. Нравится не только культура, но и язык.