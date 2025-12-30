Джордж Клуни и его семья стали гражданами Франции

AFP: Актер Джордж Клуни вместе с семьей получили гражданство Франции

Американский актер Джордж Клуни вместе с женой и двумя детьми получили французское гражданство. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на соответствующий указ.

Семья в 2021 году приобрела на юге Франции винодельческое поместье Domaine de Canadel. А в начале декабря текущего года Клуни заявил, что именно во Франции он вместе с семьей чувствует себя счастливее всего. Нравится не только культура, но и язык.

Кроме того, в одном из октябрьских интервью известному журналу, Клуни рассказал, что не хотел бы воспитывать своих детей в Лос-Анджелесе.

У 64-летнего Клуни также есть в собственности поместья в Италии и Англии, квартира в Нью-Йорке и недвижимость в Кентукки.

В начале декабря стало известно, что грузинский актер Валерий Харютченко получил российское гражданство.

