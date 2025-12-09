Реклама

11:43, 9 декабря 2025

Путин дал российское гражданство грузинскому актеру

Владимир Путин предоставил гражданство грузинскому актеру Валерию Харютченко
Ольга Коровина

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин своим указом предоставил гражданство грузинскому актеру Валерию Харютченко. Соответствующий указ российского лидера появился на официальном портале опубликования правовых актов.

Решение о предоставлении гражданства принято в соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции России. Эта норма позволяет президенту решать вопросы гражданства и предоставления политического убежища.

Харютченко является режиссером Тбилисского государственного академического русского драматического театра имени Грибоедова. Артист служил в театре с 1971 года после окончания Московского училища имени Щепкина. Известно, что в Грузии он был удостоен ордена Чести, а в России — ордена Дружбы. Кроме того, Харютченко награжден правительственной медалью РФ «В память 300-летия Санкт-Петербурга».

В июне сообщалось, что украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) получила российское гражданство. Певица получила паспорт гражданина России 9 июня. В документе она оставила свое имя — Каролина.

