Путин дал российское гражданство грузинскому актеру

Владимир Путин предоставил гражданство грузинскому актеру Валерию Харютченко

Президент России Владимир Путин своим указом предоставил гражданство грузинскому актеру Валерию Харютченко. Соответствующий указ российского лидера появился на официальном портале опубликования правовых актов.

Решение о предоставлении гражданства принято в соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции России. Эта норма позволяет президенту решать вопросы гражданства и предоставления политического убежища.

Харютченко является режиссером Тбилисского государственного академического русского драматического театра имени Грибоедова. Артист служил в театре с 1971 года после окончания Московского училища имени Щепкина. Известно, что в Грузии он был удостоен ордена Чести, а в России — ордена Дружбы. Кроме того, Харютченко награжден правительственной медалью РФ «В память 300-летия Санкт-Петербурга».

В июне сообщалось, что украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) получила российское гражданство. Певица получила паспорт гражданина России 9 июня. В документе она оставила свое имя — Каролина.