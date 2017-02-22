Джордж Клуни обозвал Трампа элитой Голливуда

Американский актер и режиссер Джордж Клуни раскритиковал президента США Дональда Трампа и его старшего советника Стива Бэннона. Об этом сообщает NME в среду, 22 февраля.

По словам Клуни, когда актриса Мэрил Стрип выступила против Трампа на церемонии кинопремии «Золотой глобус», многие расценили ее речь как очередную критику, высказанную «голливудской элитой». Актер напомнил, что президент США неоднократно снимался в кино. «Он получает 120 тысяч долларов в год из пенсионного фонда Гильдии актеров США. Он и есть элита Голливуда», — отметил Клуни.

Бэннона актер назвал «неудавшимся сценаристом и режиссером». «Он написал рэп-мюзикл о беспорядках в Лос-Анджелесе, который так и не вышел в свет», — рассказал Клуни.

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В январе актер уже выступал с критикой президента из-за нападок последнего на Стрип. Трамп обвинил актрису в предвзятости и заявил, что не удивлен негативными высказываниями в свой адрес, прозвучавшими «со стороны либералов из мира кино».

Во время 74-го «Золотого глобуса» Стрип напомнила о выступлении Трампа, когда он спародировал журналиста с физическим недостатком Сержа Ковалески. «Человек, боровшийся за то, чтобы занять главный пост в нашей стране, высмеял репортера с инвалидностью, которого он превосходит в привилегиях, власти и способности дать отпор», — подчеркнула актриса.