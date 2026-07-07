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09:59, 7 июля 2026Экономика

В России резко упало производство популярного вида алкоголя

РАТК: Производство коньяка в России упало на 26,67 процента в июне
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

По итогам июня суммарные объемы производства коньяка в России сократились на 26,67 процента в сравнении с тем же периодом прошлого года. О резком падении выпуска популярного вида алкоголя сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

За отчетный период в стране произвели в общей сложности 558,9 тысячи декалитров (дал) коньяка. В целом за первую половину года выпуска этого алкоголя на внутреннем рынке просел на 6,6 процента, до 3,22 миллиона дал. В начале лета темпы падения производства резко ускорились, отмечают аналитики. Так, в январе-мае спад в годовом выражении составлял всего процент.

Глава Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» Павел Победкин связал подобную динамику с изменением потребительских предпочтений россиян. Коньяк, отметил он, остается консервативным продуктом и потребляется преимущественно в чистом виде, в отличие от виски, рома или джина. Последние три вида алкоголя, пояснил эксперт, часто смешиваются с другими ингредиентами в процессе приготовления коктейлей.

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Другим важным фактором, который привел к существенному падению выпуска коньяка, президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский назвал заметное удорожание этого алкогольного напитка. С начала года минимальная розничная цена (МРЦ) крепкого спиртного выросла на 16 процентов, до 755 рублей за полуторалитровую бутылку. Из-за спада продаж многие ретейлеры не стремятся запасаться коньяком впрок, а производители не заполняют склады, констатировал аналитик.

Падение розничных продаж в России фиксируется не только в сегменте коньяка, но и других крепких видов алкоголя. Эксперты объяснили это ростом акцизом и МРЦ, а также переходом граждан к сберегательной модели поведения. При таком раскладе алкоголь оказывается одной из первых категорий, чтобы урезать потребительские расходы.

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