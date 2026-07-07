Аферист с сайта знакомств использовал тему СВО для кражи денег у россиянки

Во Владимирской области похитивший у женщины 170 тысяч рублей мужчина получил год условно

Во Владимирской области аферист с сайта знакомств использовал тему СВО для кражи денег у женщины. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, мужчина познакомился с дамой в популярном приложении для знакомств и под предлогом ухода на спецоперацию похитил у нее 170 тысяч рублей. После знакомства он начал активно за ней ухаживать, дарить цветы и игрушки, но спустя несколько недель он стал жаловаться на жизнь. Как-то он рассказал, что уехал на похороны матери и там подрался в кафе, за что ему грозит уголовное дело. Затем он заявил, что отправляется на СВО, и попросил в долг денег. После того как потерпевшая перевела ему нужную сумму, он перестал отвечать на ее звонки.

В результате фигуранта разоблачила подруга пострадавшей. Она увидела его в местной компании, в которой он работал заточником. Пострадавшая обратилась в полицию.

Суд приговорил злоумышленника к году лишения свободы условно с испытательным сроком 12 месяцев.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области россиянин и два его сына были признаны виновными в 98 эпизодах мошенничества в отношении женщин.