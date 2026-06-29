Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:51, 29 июня 2026Силовые структуры

Сердцеед с сыновьями обманул 98 россиянок и остался на свободе

В Кемеровской области россиянин с сыновьями получили условные сроки за обман 98 женщин
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Кемеровской области россиянин и два его сына были признаны виновными в 98 эпизодах мошенничества в отношении женщин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Как установил суд, осужденный и два его сына знакомились с жительницами разных регионов России и пытались их очаровать. Целью сердцеедов было вызвать доверие у собеседниц, для этого они рассказывали, что хотят серьезных отношений. Позже они сообщали о покупке возлюбленной дорогостоящего подарка, за пересылку которого обманутая должна была внести оплату. Доверчивые женщины перечисляли деньги на реквизиты выдуманных транспортных компаний разные суммы.

Минимальный размер трансакции, установленный следователями, составил 3,8 тысячи рублей, в то время как максимальный достиг 640 тысяч рублей. Общий ущерб от преступной деятельности семейного подряда сердцеедов составил около 5 миллионов рублей.

По результата рассмотрения дела в суде осужденные отделались условными сроками в 5,7 и 8 лет. Ущерб, причиненный мошенниками, был возмещен жертвам в полном объеме. Также в доход государства был изъят мобильный телефон и ноутбук, с использованием которых совершались преступления.

Ранее аналитик предупредил, что мошенники на сайтах знакомств могут проявлять особый интерес к домашним питомцам россиян. Они интересуются кличками питомцев для подбора пароля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа новая тактика ударов ВСУ по Москве

    Российские авиакомпании приземлили почти пятую часть парка

    Россиян призвали соблюдать пять правил безопасности во время пляжного отдыха

    Американскую AFLRW сочли оружием для войны с Китаем

    Отец впервые в истории набравшей 500 баллов на ЕГЭ школьницы рассказал о дочери

    Популярная российская юмористка призналась в страхе перед браком

    В России отреагировали на выделение новых траншей помощи Евросоюза Киеву

    Премьер Чехии обсудил простату с экспертом в области безопасности

    Changan анонсировал в России новый кроссовер в единственной комплектации

    Зарезавший свою начальницу в отделении банка россиянин выслушал приговор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok