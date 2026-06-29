Сердцеед с сыновьями обманул 98 россиянок и остался на свободе

В Кемеровской области россиянин с сыновьями получили условные сроки за обман 98 женщин

В Кемеровской области россиянин и два его сына были признаны виновными в 98 эпизодах мошенничества в отношении женщин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Как установил суд, осужденный и два его сына знакомились с жительницами разных регионов России и пытались их очаровать. Целью сердцеедов было вызвать доверие у собеседниц, для этого они рассказывали, что хотят серьезных отношений. Позже они сообщали о покупке возлюбленной дорогостоящего подарка, за пересылку которого обманутая должна была внести оплату. Доверчивые женщины перечисляли деньги на реквизиты выдуманных транспортных компаний разные суммы.

Минимальный размер трансакции, установленный следователями, составил 3,8 тысячи рублей, в то время как максимальный достиг 640 тысяч рублей. Общий ущерб от преступной деятельности семейного подряда сердцеедов составил около 5 миллионов рублей.

По результата рассмотрения дела в суде осужденные отделались условными сроками в 5,7 и 8 лет. Ущерб, причиненный мошенниками, был возмещен жертвам в полном объеме. Также в доход государства был изъят мобильный телефон и ноутбук, с использованием которых совершались преступления.

Ранее аналитик предупредил, что мошенники на сайтах знакомств могут проявлять особый интерес к домашним питомцам россиян. Они интересуются кличками питомцев для подбора пароля.