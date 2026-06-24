Аналитик предупредил об опасности бесед о домашних животных на сайтах знакомств

RT: Мошенники спрашивают кличку питомца для подбора пароля

Мошенники на сайтах знакомств могут проявлять особый интерес к домашним питомцам россиян. Об этом в беседе с RT рассказал главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков.

По словам эксперта, мошенники интересуются кличками питомцев для подбора пароля. «По данным опроса информационно-аналитического издания "Рунет", 12 процентов россиян использовали имя питомца как пароль, 13 процентов — имя члена семьи, 11 процентов — значимую дату», — поделился он.

При этом пароль мог состоять не только из имени питомца, но и цифры, например Barsik555. Поэтому следует избегать использования одного и того же пароля на разных сайтах, а также включать второй фактор. Кроме того, посоветовал Зыков, не стоит называть малознакомым людям клички животных, имена братьев и сестер, а также других близких людей.

«Кроме того, люди не любят запоминать сложные пароли и поэтому используют те, что им легко запомнить. Отсюда и появляются пароли из серии qwerty, "пароль", password, 123456, 12345678 и другие», — заключил он.

Ранее глава проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин рассказал, что мошенники используют сайты знакомств для поисков потенциальных жертв. Также он назвал характерные черты телефонных аферистов.