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18:55, 24 июня 2026Интернет и СМИ

Аналитик предупредил об опасности бесед о домашних животных на сайтах знакомств

RT: Мошенники спрашивают кличку питомца для подбора пароля
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: les images / Shutterstock / Fotodom

Мошенники на сайтах знакомств могут проявлять особый интерес к домашним питомцам россиян. Об этом в беседе с RT рассказал главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков.

По словам эксперта, мошенники интересуются кличками питомцев для подбора пароля. «По данным опроса информационно-аналитического издания "Рунет", 12 процентов россиян использовали имя питомца как пароль, 13 процентов — имя члена семьи, 11 процентов — значимую дату», — поделился он.

При этом пароль мог состоять не только из имени питомца, но и цифры, например Barsik555. Поэтому следует избегать использования одного и того же пароля на разных сайтах, а также включать второй фактор. Кроме того, посоветовал Зыков, не стоит называть малознакомым людям клички животных, имена братьев и сестер, а также других близких людей.

«Кроме того, люди не любят запоминать сложные пароли и поэтому используют те, что им легко запомнить. Отсюда и появляются пароли из серии qwerty, "пароль", password, 123456, 12345678 и другие», — заключил он.

Ранее глава проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин рассказал, что мошенники используют сайты знакомств для поисков потенциальных жертв. Также он назвал характерные черты телефонных аферистов.

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