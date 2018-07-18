Россияне поставили Акинфеева выше Роналду

Участники опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения назвали вратаря сборной России Игоря Акинфеева лучшим игроком прошедшего чемпионата мира по футболу. Результаты исследования опубликованы на сайте ВЦИОМ.

За российского голкипера проголосовало 19 процентов опрошенных, еще 13 процентов назвали лучшим нападающего Артема Дзюбу. Отмечается, что участники опроса реже упоминали фамилии иностранных футболистов. Так, хорват Лука Модрич набрал 5 процентов голосов, француз Килиан Мбаппе получил 3 процента, а португалец Криштиану Роналду — 1 процент.

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В целом игру сборной России посчитали лучшей на турнире 29 процентов респондентов. На втором месте французы, за которых проголосовали 23 процента опрошенных.

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Чемпионат мира завершился 15 июля. В финале турнира сборная Франции обыграла команду Хорватии со счетом 4:2. Лучшим игроком турнира был назван Модрич, лучшим молодым игроком — Мбаппе.

Вся галерея «Россия попрощалась с чемпионатом мира» Продолжить Марио Манджукич Фото: Frank Augstein / AP 1 /23

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