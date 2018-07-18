В Южной Америке родился Лука Модрич

Перуанский ребенок получил свое имя в честь капитана сборной Хорватии Луки Модрича. Об этом сообщает местный портал Nacional.

По информации Nacional, малыш родился в городе Хаэн региона Кахамарка 12 июля. За день до этого хорваты вышли в финал мирового первенства, обыграв сборную Англию.

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15 июля полузащитник хорватов Лука Модрич был признан лучшим игроком чемпионата мира 2018 года в России. Модрич получил приз «Золотой мяч», забив два мяча в семи турнирах. В тот же день прошел финал мундиаля, где сборная Франции обыграла Хорватию со счетом 4:2.

В Перу считается нормальной практикой называть новорожденных детей в честь знаменитых футболистов. Согласно данным органов гражданской регистрации, в стране проживают 870 Криштиану Роналду, 232 Лионеля Месси, 23 Антуана Гризманна, четыре Тони Крооса и три Неймара.

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