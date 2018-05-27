Названы имена лучших футболистов Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил имена футболистов, вошедших в символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2017/2018. Список опубликован в Twitter организации.
В состав команды вошли 18 футболистов.
Вратари: Кейлор Навас («Реал»), Алисон Бекер («Рома»).
Защитники: Йосуа Киммих («Бавария»), Серхио Рамос, Марсело, Рафаэль Варан (все — «Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»).
Полузащитники: Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»), Каземиро, Лука Модрич, Тони Кроос (все — «Реал»), Хамес Родригес («Бавария»).
Нападающие: Эдин Джеко («Рома»), Роберто Фирмино, Мохамед Салах (оба – «Ливерпуль»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).
Лига чемпионов завершилась 26 мая. В финале мадридский «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:1. Эта победа стала для испанцев третьей подряд, команда установила рекорд турнира. Всего на счету «Реала» 13 побед в Лиге чемпионов.