Роналду намекнул на уход из «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду рассказал о будущем в спорте. Его слова приводит Associated Press.

«О будущем будем говорить позднее. Мне было очень приятно играть за "Реал", а ответ я дам в ближайшие дни. Я наслаждался этим моментом с партнерами. Важно, что мы вместе сотворили историю. Спасибо всем болельщикам», — заявил форвард.

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«Реал» 27 мая стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в решающем матче английский «Ливерпуль» со счетом 3:1. Победу сливочным принесли гол Карима Бензема и дубль Гарета Бейла.

Мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов третий раз подряд и 13-й раз в истории. Роналду стал первым футболистом, выигрывавшим трофей пять раз за карьеру.

Роналду перешел в «Реал» из английского «Манчестер Юнайтед» в июле 2009 года. В составе сливочных форвард дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

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