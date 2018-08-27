Смолов остался без приглашения в сборную после провала на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился с теми футболистами, которые примут участие в ближайших матчах национальной команды. Состав опубликован на официальном сайте Российского футбольного союза.

В подготовке к играм с Турцией и Чехией привлечены следующие футболисты:

Вратари: Маринато Гилерме, Андрей Лунев, Антон Шунин;

Защитники: Георгий Джикия, Илья Кутепов, Федор Кудряшов, Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников, Роман Нойштедтер, Константин Рауш, Андрей Семенов, Марио Фернандес;

Полузащитники: Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий, Роман Зобнин, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Алексей Ионов, Руслан Камболов, Павел Могилевец, Денис Черышев, Антон Швец;

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз.

В списке Черчесова не нашлось места ряду игроков из состава сборной на чемпионате мира. В частности, вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву, Алексею и Антону Миранчукам из «Локомотива». Также не вызван и нападающий Федор Смолов, оформивший этим летом переход в «Локомотив». Форвард провел на минувшем чемпионате мира все пять матчей, но не сумел отличиться.

Встреча с Турцией в рамках Лиги наций пройдет 7 сентября. С чехами россияне сыграют товарищеский матч в Ростове-на-Дону 10 сентября.

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