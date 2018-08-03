Радулов покрыл Смолова матом за незабитый пенальти на ЧМ

Российский хоккеист Александр Радулов рассказал, как отреагировал на незабитый нападающим сборной России по футболу Федором Смоловым пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира с Хорватией. Слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».

«Я же был на стадионе. Я смотрел. В тот момент, если честным быть, откровенным, я ругался матом на него. Ну это чисто эмоции, временная штука. Мы общаемся довольно нормально с Федей», — заявил Радулов, отметив, что после этого созванивался со Смоловым.

В серии пенальти форвард исполнил «удар Паненкой», однако мяч отбил вратарь хорватов. Сборная России в итоге уступила в серии со счетом 3:4 и покинула турнир. Сам Смолов за пять матчей не смог забить ни разу.

Отец форварда, Михаил Смолов, связал с неудачным выступлением сына на мундиале аварию, в которую он попал 1 августа. Находясь за рулем BMW M5 First Edition, игрок не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение на Ставропольской улице в Краснодаре. В результате автомобиль снес забор и получил значительные повреждения кузова. Он сбежал с места происшествия, однако 3 августа пришел в полицию.

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