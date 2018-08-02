Смолов пришел в полицию и объяснил бегство с места ДТП

Нападающий футбольного клуба «Краснодар» и сборной России Федор Смолов пришел в полицию после бегства с места аварии в Краснодаре. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Футболист рассказал, что оставил место ДТП из-за плохого самочувствия. Согласно части 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях, за это Смолову грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

1 августа сообщалось, что спортсмен попал в аварию, находясь за рулем BMW, принадлежащего его девушке. Он не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение на Ставропольской улице в Краснодаре. В результате автомобиль снес забор и получил значительные повреждения кузова.

Футболист управлял BMW M5 First Edition — эксклюзивным автомобилем, тираж которого в России составляет 20 экземпляров. Его стоимость начинается от девяти миллионов рублей.

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