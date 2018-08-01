Смолов попал в аварию

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов попал в ДТП в Краснодаре. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

ДТП произошло в ночь на 1 августа. Футболист находился за рулем автомобиля BMW M5, принадлежащего его девушке. В результате случившегося никто не пострадал. Других подробностей не сообщается.

Отмечается, что машина BMW M5 First Edition, которой управлял Смолов, эксклюзивная — такая в Краснодаре всего одна. Ее стоимость составляет порядка 9 миллионов рублей, тираж в России — 20 экземпляров.

29 июля в матче первого тура Российской премьер-лиги с казанским «Рубином» Смолов отметился забитым мячом и неудачной передачей, которая привела к голу в ворота «Краснодара». Форвард принял мяч в центре поля и отдал пас назад, в результате чего нападающий казанцев Сердар Азмун вышел один на один, обыграл вратаря и забил победный для подопечных Курбана Бердыева гол.

По итогам прошедшего в России чемпионата мира Смолов не сумел отметиться результативными действиями и стал одним из двух футболистов сборной России, чья трансферная стоимость понизилась. Вторым стал защитник Игорь Смольников, заработавший удаление в матче группового этапа с Уругваем и больше на турнире не сыгравший.

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