Появилось видео с места ДТП с участием Смолова

В сети появилось видео с места аварии, в которую попал нападающий футбольного клуба «Краснодар» и сборной России Федор Смолов. Запись публикует сообщество «Жесть Краснодара» во «ВКонтакте».
ДТП произошло на улице Ставропольской в Краснодаре. Машина получила повреждения кузова. На записи видно, что автомобиль сбил дорожное ограждение.
Ранее 1 августа появилась информация о том, что Смолов попал в ДТП, в результате которого никто не пострадал. Футболист находился за рулем BMW M5, принадлежащей его девушке. Машина является эксклюзивной, ее тираж в России составляет 20 экземпляров, стоимость начинается от 9 миллионов рублей.
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