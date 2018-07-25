Смолова лишили звания самого сексуального футболиста России

Нападающий сборной России и «Краснодара» Федор Смолов упустил лидерство в номинации «самый сексуальный игрок национальной команды». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на исследование консалтингового подразделения Media Direction Group – BrandScience.

До чемпионата мира 2018 года форвард занимал первое место (26 процентов опрошенных), а после окончания турнира его потеснили вратарь Игорь Акинфеев, вышедший на первое место c 19 процентами респондентов, и защитник Марио Фернандес (13 процентов). Смолов замыкает тройку с 12 процентами.

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На чемпионате мира сборная России дошла до четвертьфинала, где проиграла национальной команде Хорватии в послематчевой серии пенальти — 3:4. Смолов не сумел реализовать первый одиннадцатиметровый удар. После матча форвард заявил, что каждый может ошибиться.

В составе краснодарского клуба Смолов выступает с 2015 года. По итогам 2017 года он вошел в список 100 лучших футболистов мира по версии испанской газеты Marca.

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