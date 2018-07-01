Смолов поведал о смерти на футбольном поле

Нападающий сборной России Федор Смолов рассказал об ощущениях после выхода национальной команды в четвертьфинал чемпионата мира. Слова форварда передает официальный Twitter-аккаунт сборной России.

«До конца не верится, что мы это сделали. Все счастливы. Все говорили, что готовы умереть на поле, и каждый это сделал. Неважно — участвовал он в матче или нет. Все отдали больше, чем сто процентов», — рассказал Смолов, находясь в раздевалке сборной России. Форвард также поблагодарил болельщиков команды за поддержку.

Сборная России превзошла испанцев в серии послематчевых пенальти. Основное время игры не выявило победителя и завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время командам также не удалось отличиться.

Ранее 1 июля партнер Смолова форвард Артем Дзюба заявил, что игроки сборной должны умереть на футбольном поле. «Нужно будет себя вывернуть наизнанку, но нужен будет вот этот командный дух», — заявил 29-летний футболист.

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Соперником российской команды по четвертьфиналу станет победитель противостояния Хорватия-Дания. Матч состоится 1 июля в Нижнем Новгороде и начнется в 21:00 по московскому времени.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. Турнир продлится до 15 июля.

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