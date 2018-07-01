Сборная России выстояла в основное время матча против Испании

Основное время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании завершилось вничью. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Счет составил 1:1.

Встреча проходит в «Лужниках». На момент окончания основного времени счет — 1:1. На 12-й минуте встречи Испания вышла вперед благодаря автоголу защитника сборной России Сергея Игнашевича. На 41-й минуте нападающий Артем Дзюба реализовал пенальти и сравнял счет.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. Турнир продлится до 15 июля.

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