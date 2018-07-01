Объявлен стартовый состав сборной России на матч с Испанией

Тренерский штаб сборной России по футболу обнародовал стартовый состав команды на матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании. Запись появилась в официальном Twitter-аккаунте национальной команды.

С первых минут матча на поле выйдут голкипер Игорь Акинфеев, защитники Сергей Игнашевич, Илья Кутепов, Федор Кудряшов, Марио Фернандес и Юрий Жирков, полузащитники Роман Зобнин, Александр Самедов, Далер Кузяев, Александр Головин, нападающий Артем Дзюба.

Материалы по теме Русский счет Все, что нужно знать о чемпионате мира

Матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники» 1 июля и начнется в 17:00 по московскому времени. Победитель пары Испания-Россия в четвертьфинале встретится с победителем другого матча 1/8 финала между Хорватией и Данией, который пройдет также 1 июля в Нижнем Новгороде. Матч между хорватами и датчанами начнется в 21:00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и завершится 15 июля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



