Дзюба призвал сборную «умереть на поле» в матче с Испанией

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о том, что необходимо сделать национальной команде для победы в 1/8 финала чемпионата мира над Испанией. Слова форварда приводит официальный Twitter-аккаунт Международной федерации футбола (ФИФА).

«Каждый из нас должен будет умереть на футбольном поле. На 95 минут, 100 минут, сколько нужно. Нужно будет себя вывернуть наизнанку, но нужен будет вот этот командный дух», — заявил 29-летний футболист. Дзюба верит, что если россияне выложатся на 200-300 процентов, им будет по силам обыграть Испанию.

Материалы по теме Они вернулись Россия разгромно проиграла Уругваю. Впереди решающий матч

30 июня футболисты сборной России обратились к болельщикам. Роман Зобнин, Юрий Газинский, Денис Черышев и Илья Кутепов пообещали выложиться на 100 процентов в матче с испанцами.

1 июля сборная России сыграет с командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира. Матч пройдет в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 17:00 по местному времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и завершится 15 июля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!