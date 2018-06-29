Дзюба сравнил победу над Испанией с чудом

Нападающий сборной России Артем Дзюба признался, что победа над испанцами в 1/8 финала чемпионата мира-2018 сопоставима с чудом. Слова футболиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Испания остается топ-командой. Будем искать свои шансы и постараемся использовать их. Сейчас хотим совершить небольшое чудо, подарить еще больший праздник и сделать так, чтобы нами гордилась вся страна», — сказал Дзюба.

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Форвард добавил, что очень ждет противостояния с испанскими защитниками Серхио Рамосом и Жераром Пике. По словам россиянина, игра с Испанией — это матч жизни для любого игрока команды, поэтому футболисты сборной России «будут умирать на поле», чтобы показать результат.

На чемпионате мира-2018 Дзюба забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Сборная России с шестью очками вышла в плей-офф мундиаля со второго места в группе А, пропустив вперед уругвайцев.

Встреча с командой Испании состоится 1 июля в «Лужниках» и начнется в 17:00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и завершится 15 июля.

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